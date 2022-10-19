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Ру Тат
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Политика
19 октября 2022  18:11

Мишустин призвал глав регионов четко решать вопросы с обеспечением потребностей военных

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Четко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей ВС РФ призвал премьер-министр России Михаил Мишустин региональные власти. Он подчеркнул, что в первую очередь дополнительные полномочия, которыми наделили глав регионов, направлены на оказание всесторонней помощи семьям мобилизованных на военную службу

«Задача, поставленная главой государства – повышение устойчивости работы экономики и промышленности», – подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

За каждым замом Мишустина будет закреплено направление работы по вопросу обеспечения потребностей при спецоперации. Доклады об этом будут каждую неделю предоставляться Президенту России Владимиру Путину.

Мишустин подчеркнул, что у тех, кто защищает национальные интересы, должно быть все, что им нужно. «Включая, как сказал Президент, обеспечение экипировкой, снаряжением, медицинской помощью, лекарствами, питанием и, конечно, соответствующими бытовыми условиями. Ну и также достойное вознаграждение», – добавил премьер.

Напомним, с 21 сентября в России проводится частичная мобилизация. Сегодня Путин своим указом ввел военное положение в четырех новых субъектах РФ – в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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