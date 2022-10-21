news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
21 октября 2022  16:08

Путин утвердил создание Координационного совета для обеспечения потребностей спецоперации

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета при Правительстве для обеспечения потребностей специальной военной операции. Новую структуру возглавит Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Ранее глава Правительства страны призвал руководителей регионов четко решать вопросы с обеспечением потребностей мобилизуемых на службу в Вооруженные силы РФ из запаса.

Специальную военную операцию на Украине Россия проводит с 24 февраля. С 21 сентября в РФ началась частичная мобилизация. Два дня назад, 19 октября, Путин своим указом ввел военное положение в четырех присоединенных регионах.

 

 

 

#Владимир Путин #спецоперация на Украине #политика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100