Путин утвердил создание Координационного совета для обеспечения потребностей спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета при Правительстве для обеспечения потребностей специальной военной операции. Новую структуру возглавит Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее глава Правительства страны призвал руководителей регионов четко решать вопросы с обеспечением потребностей мобилизуемых на службу в Вооруженные силы РФ из запаса.

Специальную военную операцию на Украине Россия проводит с 24 февраля. С 21 сентября в РФ началась частичная мобилизация. Два дня назад, 19 октября, Путин своим указом ввел военное положение в четырех присоединенных регионах.