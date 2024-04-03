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Происшествия 3 апреля 2024 15:09

В оренбургском селе Краснохолм из-за паводка ввели режим ЧС

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Из-за паводка на территории села Краснохолм в Оренбурге ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает МЧС России.

«В зоне подтопления – порядка 400 придомовых территорий и более 40 домов. Всего в населенном пункте около 900 домов», – уточнили в ведомстве.

Спасатели МЧС России помогают жителям собрать вещи, покинуть затопленные участки, перевозят в пункты временного размещения. Дополнительно на место направлена аэромобильная группировка МЧС России, в том числе плавающие транспортеры.

В свою очередь в МЧС Татарстана подготовили прогноз зон возможного подтопления в весенний период 2024 года при достижении уровней воды на реках до отметок опасного явления. При наиболее вероятном сценарии развития паводка в этом году опасность затоплений представляют 10 рек республики. Под затопление могут попасть 32 населенных пункта, в которых 1003 дома.

Подробный список населенных пунктов опубликован на сайте МЧС. В ведомстве подчеркнули, что данная информация направлена в адрес Глав муниципальных образований для принятия мер на местах.

#паводки #МЧС #Оренбургская область
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