Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку в приграничных регионах двух стран

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Лидеры подробно обсудили сложную паводковую обстановку в приграничных регионах России и Казахстана, отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования.

«Главы государств договорились дать указания активизировать эту работу», — говорится в сообщении.

Также президенты затронули ряд аспектов международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в СНГ, а Казахстана — в Организации Договора о коллективной безопасности.