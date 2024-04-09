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Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку в приграничных регионах двух стран
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом передает пресс-служба Кремля.
Лидеры подробно обсудили сложную паводковую обстановку в приграничных регионах России и Казахстана, отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования.
«Главы государств договорились дать указания активизировать эту работу», — говорится в сообщении.
Также президенты затронули ряд аспектов международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в СНГ, а Казахстана — в Организации Договора о коллективной безопасности.
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