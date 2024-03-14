Путин запустил строительство ВСМ и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии, посвященной началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Санкт-Петербург» и заливке первого бетона в основание ядерного острова энергоблока №7 Ленинградской АЭС. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«По каждому из них предстоит большая, напряженная работа <...> Подчеркну: два этих объекта очень важны для экономики, промышленности, для наращивания нашего инфраструктурного, технологического, энергетического потенциала, для развития регионов и повышения качества жизни людей», – сказал глава государства.

Он выразил уверенность в том, что проекты будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне и пожелал всем участникам успехов.

ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» пройдёт по территории шести регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей, в которых проживает около 30 млн человек. При условии следования ж.д. cостава без остановок время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом в перспективе сократится до 2 часов 15 минут.

Ленинградская АЭС работает с 1973 года и обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 7-й энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2030 году. В его создании используются передовые технологии, отвечающие всем международным и российским требованиям безопасности.