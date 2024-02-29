Путин: ВСМ будет проложена до Казани и до Урала

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Первый маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом будет проходить через Тверь и Великий Новгород. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию.

«Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород. Затем будем прокладывать магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, в Минск, в братскую Белоруссию, и по другим востребованным направлениям», — заявил Владимир Путин.

В ежегодном послании он также раскрыл планы о продолжении платной автотрассы Москва — Казань.