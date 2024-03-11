Путин запретил российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов

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Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов и рекламу таких ресурсов. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Запрещается реклама в средствах массовой информации и в сообщениях и материалах средств массовой информации в информационно-телекоммуникационных сетях информационных ресурсов иностранных агентов», – сказано в документе.

Проект закона был принят Госдумой в окончательном, третьем чтении 28 февраля, получил одобрение Совета Федерации 6 марта.

Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, решение коснется любых платформ — сайтов, блогов, социальных сетей.