Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Сегодня Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете рекламы на сайтах иноагентов, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих им, передает ТАСС.

«Решение коснется любых платформ — сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов. Только в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов», — говорил ранее Председатель ГД Вячеслав Володин.

Новые нормы вводят запрет на рекламу ресурсов иноагентов в СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в интернете. Соответствующие изменения прописываются в законе «О средствах массовой информации». Речь идет, в частности, о запрете в рекламных целях размещать в СМИ прямые гиперссылки на такие ресурсы.