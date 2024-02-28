Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что новые нормы не потребуют внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ, так как меры ответственности за нарушение такого запрета уже содержатся в законах.
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Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Сегодня Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете рекламы на сайтах иноагентов, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих им, передает ТАСС.
«Решение коснется любых платформ — сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов. Только в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов», — говорил ранее Председатель ГД Вячеслав Володин.
Новые нормы вводят запрет на рекламу ресурсов иноагентов в СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в интернете. Соответствующие изменения прописываются в законе «О средствах массовой информации». Речь идет, в частности, о запрете в рекламных целях размещать в СМИ прямые гиперссылки на такие ресурсы.
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