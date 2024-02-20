Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы ресурсов иноагентов

Госдумой принят в первом чтении законопроект, который запрещает гражданам и компаниям России размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов и в целом рекламировать подобные ресурсы. Об этом пишет ТАСС.

Документ внесли депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 15 февраля. В законе «О рекламе» устанавливается, что распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов не допускается, как и реклама таких информационных ресурсов. При нарушении данных требований ответственность будут нести рекламодатель и распространитель рекламы. Еще законопроектом дополняется одной нормой закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Теперь на иностранных агентов будут распространяться ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе.

Кроме того, законопроект подкорректирует закон «О СМИ». Теперь средствам массовой информации запрещено размещать рекламу ресурсов иноагентов, а также в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях. Как говорил глава профкомитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, цитирование материалов иноагентов в СМИ будет считаться нарушением новых норм только в случае, если публикация будет носить рекламный характер с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

Как уточнил Володин, нормы о запрете распространения рекламы на информационном ресурсе иноагента коснутся всех платформ, включая сайты, блоги и соцсети. Он подчеркнул, что за 2023 год свыше 200 физ- и юрлиц в России рекламировали свои товары и услуги на информресурсах иноагентов. В итоге иностранные агенты заработали «сотни млн рублей». По мнению председателя Госдумы, надо пресечь практику, так как иноагенты получают доход от рекламы, «не скрывая, что жертвуют средства для ВСУ».

Он добавил, что Госдума может рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях уже на следующей неделе.