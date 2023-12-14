Онлайн-трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным 14 декабря 2023 года

Владимир Путин сегодня подводит итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с «Прямой линией». В студию в Гостином дворе в Москве приглашены российские и зарубежные журналисты.

Трансляцию ведут «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», «НТВ», «ОТР», «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в ходе программы удастся ответить на несколько десятков вопросов. Однако каждый заданный вопрос будет впоследствии отдельно решаться. Решаться они будут в течение года. «Но каждым вопросом будут заниматься», - подчеркнул пресс-секретарь.

Впервые Путин вышел в прямой эфир для общения с россиянами спустя полтора года после избрания на первый срок — 24 декабря 2001 года. В прошлом году ни "Прямая линия", ни большая пресс-конференция не проводились. Таким образом, сегодня мероприятие проходит впервые за последние два года и станет юбилейным, двадцатым, прямым эфиром с гражданами.