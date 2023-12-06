Слово Минниханова: почему Казань бьется за бессрочную ипотеку в России

Рустам Миниханов провел сегодня совместное заседание комиссии Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде

Фото: rais.tatarstan.ru

Взлетевшая ключевая ставка охладит рынок недвижимости и без ликвидации льготной ипотеки

Рустам Миниханов провел сегодня совместное заседание комиссии Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде. Раис РТ возглавляет комиссию с 2020 года.

Темой номер один во время заседания стала льготная ипотека, а точнее – быть ей или не быть? Напомним, что программа ипотеки с господдержкой заработала в 2020 году по поручению Президента России Владимира Путина.

Накануне Минфин России предложил ужесточить условия ее выдачи, чтобы «охладить рынок». Федеральное ведомство считает, что необходимо поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30% и сократить лимит до 6 млн рублей. Сейчас для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти он составляет 12 млн рублей, а для других регионов – 6 млн рублей.

В то время как федеральные власти предлагают свернуть льготную ипотеку, Рустам Минниханов считает, что этого ни в коем случае нельзя делать. По его мнению, из-за резко выросшей ключевой ставки темпы продаж и так сократятся. Если же программу льготной ипотеки закроют, то население и вовсе не сможет приобрести жилье.

По словам Эльвиры Набиуллиной, сейчас очевиден перекос — льготная ипотека очень популярна в столичных регионах и крупных городах Фото: duma.gov.ru

«Льготные ипотечные программы позволили сформировать у населения устойчивый спрос на покупку жилья. Мы видим, что в целом по стране за 10 месяцев 2023 года количество ипотечных кредитов выросло на 61% к уровню прошлого года. Но есть один вопрос. Ключевая ставка увеличилась в 2 раза, и это приведет к росту ипотечных ставок и сокращению темпов продаж. Это уже видно по итогам октября в сравнении с сентябрем», — сказал Раис Татарстана.

Вопрос льготной ипотеки ранее звучал и в Госдуме России, где выступала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она говорила, что Центробанк не против льготный ипотеки, но нужно дифференцировать ставки в зависимости от региона. По словам Набиуллиной, сейчас очевиден перекос — льготная ипотека очень популярна в столичных регионах и крупных городах. Зачастую там приобретают жилье на выгодных условиях в качестве инвестиций, а не для улучшения жилищных условий.

Лимит на льготную ипотеку для регионов следует поднять до столичного уровня

Минниханов отметил, что строительная отрасль набрала хороший темп, за что поблагодарил Президента России Владимира Путина и Правительство страны. Минниханов назвал и выдающиеся показатели, которые в этой связи ставит перед собой Татарстан — в текущем году республика планирует ввести более 3 млн кв. метров. Если это станет возможным, то будет поставлен новый рекорд.

Минниханов отметил, что строительная отрасль набрала хороший темп, за что поблагодарил Президента России Владимира Путина и правительство страны Фото: rais.tatarstan.ru

Высказался Минниханов и о предложенном Минфином лимите на льготную ипотеку в 6 млн рублей. «Мы видим, что сегодня средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Казани — это 12-13 млн рублей. Это самый востребованный вариант для семей с детьми», — сказал татарстанский лидер.

В связи с этим Минниханов считает, что предельный размер кредита по семейной и льготной ипотекам должен быть увеличен с 6 до 12 млн рублей.

Раис Татарстана также согласен с предложением зампредседателя Правительства России Марата Хуснуллина о сохранении процентных ставок по семейной (6%), льготной (8%) и сельской (3%) ипотекам.

Раис Татарстана также согласен с предложением зампредседателя Правительства России Марата Хуснуллина о сохранении процентных ставок по семейной (6%), льготной (8%) и сельской (3%) ипотекам Фото: rais.tatarstan.ru

«Как улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна людям?»

Раис Татарстана считает, что льготную ипотеку и вовсе надо сделать бессрочной, как это было с сельской ипотекой. Логика в том, что каждое сообщение о том, что срок действия ипотеки на выгодных условиях заканчивается, влечет за собой ажиотажный спрос на недвижимость.

«Один из главных критериев оценки деятельности губернаторов — это улучшение жилищных условий населения. Как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна людям?» — поставил вопрос перед участниками заседания Минниханов.Он также предложил сместить фокус на строительство жилья в малых населенных пунктах. Это поддержит и производства, снизит миграцию в крупные города и увеличит предложения на рынке.