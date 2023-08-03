Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко

Ирина Мирошниченко принадлежала к когорте легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Об этом говорится в телеграмме Президента России Владимира Путина. Соболезнования направлены в адрес коллектива Московского художественного театра имени А.П.Чехова.

«Прославили Ирину Мирошниченко и замечательные роли в кино. Талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь», — отмечается в тексте.

Путин подчеркнул, что родные и близкие, почитатели творчества Мирошниченко навсегда сохранят добрую память о талантливой актрисе.

30 июля Мирошниченко была госпитализирована в одну из московских клиник с тяжелой формой гриппа. О ее смерти стало известно сегодня.