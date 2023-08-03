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На 82-м году жизни скончалась советская и российская актриса Ирина Мирошниченко
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Советская и российская актриса, певица Ирина Мирошниченко умерла. Об этом РИА Новости сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
30 июля стало известно, что народную артистку РСФСР госпитализировали в одну из клиник Москвы. Источники уточняли, что она почувствовала себя плохо и обратилась в больницу – ей была диагностирована тяжелая форма гриппа.
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