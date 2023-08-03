На 82-м году жизни скончалась советская и российская актриса Ирина Мирошниченко

Советская и российская актриса, певица Ирина Мирошниченко умерла. Об этом РИА Новости сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

30 июля стало известно, что народную артистку РСФСР госпитализировали в одну из клиник Москвы. Источники уточняли, что она почувствовала себя плохо и обратилась в больницу – ей была диагностирована тяжелая форма гриппа.