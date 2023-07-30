Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госпитализирована актриса Ирина Мирошниченко
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает телеграм-канал «112».
По данным источников, артистка почувствовала себя плохо сегодня утром и обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее тяжелую форму гриппа.
Ирина Мирошниченко известна зрителю по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Дядя Ваня», «Зимняя вишня», «Вам и не снилось» и другим картинам.
Накануне «Татар-информ» рассказывал о госпитализации певца Гарика Сукачева. Из-за ухудшения состояния концерт исполнителя в Карелии неожиданно перевели в формат «Народное караоке».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»