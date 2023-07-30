Госпитализирована актриса Ирина Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает телеграм-канал «112».

По данным источников, артистка почувствовала себя плохо сегодня утром и обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее тяжелую форму гриппа.

Ирина Мирошниченко известна зрителю по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Дядя Ваня», «Зимняя вишня», «Вам и не снилось» и другим картинам.

Накануне «Татар-информ» рассказывал о госпитализации певца Гарика Сукачева. Из-за ухудшения состояния концерт исполнителя в Карелии неожиданно перевели в формат «Народное караоке».