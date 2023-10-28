Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за аварии на шахте в Казахстане

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей», – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на шахте им. Костенко погиб 21 человек. Телеграмму с соболезнованиями Президенту Казахстана также направил Раис Татарстана Рустам Минниханов.