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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за аварии на шахте в Казахстане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей», – сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на шахте им. Костенко погиб 21 человек. Телеграмму с соболезнованиями Президенту Казахстана также направил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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