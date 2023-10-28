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Минниханов выразил Токаеву соболезнования в связи со смертью горняков в шахте в Караганде
Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с инцидентом на шахте им. Костенко, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«С глубоким прискорбием в РТ восприняли известие о взрыве на шахте в г. Караганде. Прошу принять глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказано в телеграмме.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана погиб 21 человек.
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