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В результате взрыва в шахте в Казахстане погиб 21 горняк
В результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана погиб 21 человек, сообщает РИА Новости.
Еще 21 шахтер все еще остаются под землей.
На поверхность подняли 208 человек, медицинская помощь потребовалась 18 горнякам.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после аварии поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау».
Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.
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