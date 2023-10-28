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Происшествия 28 октября 2023 09:41

В результате взрыва в шахте в Казахстане погиб 21 горняк

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В результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана погиб 21 человек, сообщает РИА Новости.

Еще 21 шахтер все еще остаются под землей.

На поверхность подняли 208 человек, медицинская помощь потребовалась 18 горнякам.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после аварии поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау».

Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.

#взрыв в шахте
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