Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за последствий землетрясения

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения, случившегося в этой стране.

В телеграмме с соболезнованиями глава российского государства подчеркнул, что жители РФ «разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко».

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — добавил российский лидер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за землетрясения в Марокко погибли в общей сложности 1037 человек и еще 1204 были ранены. Землетрясение магнитудой 6,9 случилось в 80 километрах от Марракеша. После первого толчка были зафиксированы еще несколько.

Жертвами сейсмической активности стали жители префектур и провинций Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант Несколько населенных пунктов превратились в руины, на данный момент спасательные работы продолжаются.