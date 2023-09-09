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Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632 человек
Число погибших из-за землетрясения в Марокко выросло до 632, еще 329 человек получили различные травмы, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, жертвами сейсмической активности стали жители префектур и провинций Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант.
Толчки ощущались в нескольких крупных городах королевства, включая Агадир, Касабланку, Кенитр, Рабат и Эс-Сувейр. В данный момент проводится оценка причиненного ущерба. На местах завалов работают спецслужбы.
Ранее мы сообщали, что землетрясение магнитудой 6,9 случилось в 80 километрах от Марракеша. После первого толчка были зафиксированы еще несколько магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.
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