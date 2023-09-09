news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 9 сентября 2023 16:37

Число жертв землетрясения в Марокко выросло до 1037 человек

Скопировать ссылку

Из-за землетрясения в Марокко погибли в общей сложности 1037 человек, сообщает РИА Новости.

Кроме того, как минимум 1204 человека были ранены.

Ранее мы сообщали, что землетрясение магнитудой 6,9 случилось в 80 километрах от Марракеша. Несколько населенных пунктов оказались в руинах, на месте до сих пор работают спасатели.

#землетрясение
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное