Путин выразил надежду на то, что ЕС поможет разрешить ситуацию на Донбассе

Россия хочет помочь разрешить ситуацию на Донбассе и надеется, что партнеры в Евросоюзе и НАТО повлияют на исполнение украинскими властями Минских соглашений, заявил Президент РФ Владимир Путин. Видеофрагмент с пресс-конференции был опубликован в Telegram-канале специального корреспондента кремлевского пула.

«Буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. И мы очень рассчитываем, что наши партнеры за океаном и в Европе окажут соответствующее влияние на киевские власти, и это решение будет найдено», – сказал глава государства по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Путин также прокомментировал проект постановления о признании ДНР и ЛНР независимыми республиками, внесенный в Госдуму, отметив, что российские депутаты «тонко чувствуют общественное мнение» и в своих решениях ориентируются на него.

«Совершенно очевидно, что в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их. И надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую сторону», – подчеркнул он.

Напомним, члены партии КПРФ 19 января представили проект обращения к Президенту России Владимиру Путину с предложением о признании республик Донбасса как независимых государств и скорейшем проведении переговоров с их руководством для установления межгосударственных отношений.

14 февраля депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД РФ по документу, разработанному партией КПРФ, с дальнейшим направлением в администрацию президента на рассмотрение главой государства. По их мнению, это поможет ускорить признание ДНР и ЛНР.

Сегодня Госдума во время пленарного заседания одобрила документ большинством голосов.