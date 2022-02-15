Госдума проголосовала за проект постановления о признании ДНР и ЛНР

Во время пленарного заседания Госдума большинством голосов одобрила проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости.

Напомним, члены партии КПРФ 19 января представили проект обращения к Президенту России Владимиру Путину с предложением о признании республик Донбасса как независимых государств и скорейшем проведении переговоров с их руководством для установления межгосударственных отношений.

14 февраля депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД РФ по документу, разработанному партией КПРФ, с дальнейшим направлением в администрацию президента на рассмотрение главой государства. По их мнению, это поможет ускорить признание ДНР и ЛНР.