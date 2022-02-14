В Госдуме 15 февраля рассмотрят сразу два законопроекта о признании ДНР и ЛНР

На Совет Госдумы завтра, 15 февраля, одновременно вынесут сразу два законопроекта о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в думском Комитете по СНГ.

«Завтра на Совет Думы будут вынесены два постановления. В одном говорится о направлении в адрес Президента [России]. Второе — о том, чтобы отправить на консультацию в МИД, чтобы (скоординировать — прим. Т-и) с Минским процессом», — пояснил собеседник агентства.

Первый документ был внесен депутатами КПРФ. Они обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных республик Донбасса в качестве независимых государств и провести с их руководством переговоры для выстраивания сотрудничества во всех сферах.

Ранее сообщалось, что законопроект может быть рассмотрен на заседании профильного комитета Госдумы уже 15 февраля.

Второе постановление от имени партии «Единая Россия» нацелено на ускорение признания ДНР и ЛНР.

Предлагается отправить законопроекты сразу в Министерство иностранных дел РФ.

Согласно стандартной процедуре, документ должен сначала быть направлен в Администрацию Президента, затем пройти проверку в МИД РФ, а затем снова отправиться в Администрацию Президента, чтобы после всех проверок оказаться на рассмотрении у главы государства.