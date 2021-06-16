Президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на переговоры с лидером США Джо Байденом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Журналисты из Кремля и Белого дома прошли несколько этапов проверки безопасности и уже находятся на вилле Ла Гранж, где через несколько часов состоится встреча президентов России и США.
Глава США Джо Байден также прибыл в Женеву.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков допустил, что Путин и Байден могут поговорить наедине, если захотят, время их переговоров никто не ограничивает.
Ранее «Татар-информ» сообщало, что встреча рассчитана почти на пять часов с перерывами.
- Наука и образование
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин вылетел в Женеву на саммит
Президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на переговоры с лидером США Джо Байденом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа