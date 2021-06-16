Путин вылетел в Женеву на саммит

Президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на переговоры с лидером США Джо Байденом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Журналисты из Кремля и Белого дома прошли несколько этапов проверки безопасности и уже находятся на вилле Ла Гранж, где через несколько часов состоится встреча президентов России и США.

Глава США Джо Байден также прибыл в Женеву.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков допустил, что Путин и Байден могут поговорить наедине, если захотят, время их переговоров никто не ограничивает.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что встреча рассчитана почти на пять часов с перерывами.