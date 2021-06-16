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Ру Тат
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16 июня 2021  11:42

Путин вылетел в Женеву на саммит

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Президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на переговоры с лидером США Джо Байденом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Журналисты из Кремля и Белого дома прошли несколько этапов проверки безопасности и уже находятся на вилле Ла Гранж, где через несколько часов состоится встреча президентов России и США. 
Глава США Джо Байден также прибыл в Женеву.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков допустил, что Путин и Байден могут поговорить наедине, если захотят, время их переговоров никто не ограничивает. 
Ранее «Татар-информ» сообщало, что встреча рассчитана почти на пять часов с перерывами.

#владимир путин #Женева #джо байден
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