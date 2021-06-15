Длительность российско-американского саммита в Женеве 16 июня составит 4-5 часов с перерывами, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Начало запланировано на 14.00 по московскому времени (13.00 по местному). Встреча пройдет сначала в узком, затем в расширенном формате с делегациями. Предусмотрен также перерыв на чай-кофе. По словам помощника Президента, несмотря на график, реальная продолжительность саммита зависит от того, как пойдет дискуссия между лидерами США и России.
Переговоры по поводу совместной пресс-конференции президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам их встречи в Женеве больше не ведутся.
«На этот счет достигнута полная ясность: американская сторона не захотела проводить пресс-конференцию совместно. Мы слышали заявления президента Байдена о том, что он предпочитает говорить в одиночку», — объяснил Песков.
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Переговоры Путина и Байдена продлятся пять часов
Длительность российско-американского саммита в Женеве 16 июня составит 4-5 часов с перерывами, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
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