Переговоры Путина и Байдена продлятся пять часов

Длительность российско-американского саммита в Женеве 16 июня составит 4-5 часов с перерывами, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Начало запланировано на 14.00 по московскому времени (13.00 по местному). Встреча пройдет сначала в узком, затем в расширенном формате с делегациями. Предусмотрен также перерыв на чай-кофе. По словам помощника Президента, несмотря на график, реальная продолжительность саммита зависит от того, как пойдет дискуссия между лидерами США и России.

Переговоры по поводу совместной пресс-конференции президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам их встречи в Женеве больше не ведутся.

«На этот счет достигнута полная ясность: американская сторона не захотела проводить пресс-конференцию совместно. Мы слышали заявления президента Байдена о том, что он предпочитает говорить в одиночку», — объяснил Песков.