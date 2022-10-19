Путин поручил создать координационный совет по повышению безопасности

В России необходимо создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Им будет руководить Премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующее поручение Президент России Владимир Путин дал на заседании Совбеза.

«Поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, его возглавит глава кабинета министров», – цитирует главу государства ТАСС.

В состав будут включены вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока Правительства страны, администрации Президента, Госсовета.

Путин отметил, что совет позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми субъектами федерации.

Ранее Президент заявил, что в четырех новых регионах страны вводится режим военного положения.