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Политика
19 октября 2022  15:17

Путин поручил создать координационный совет по повышению безопасности

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В России необходимо создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Им будет руководить Премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующее поручение Президент России Владимир Путин дал на заседании Совбеза.

«Поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, его возглавит глава кабинета министров», – цитирует главу государства ТАСС. 

В состав будут включены вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока Правительства страны, администрации Президента, Госсовета.

Путин отметил, что совет позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми субъектами федерации. 

Ранее Президент заявил, что в четырех новых регионах страны вводится режим военного положения.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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