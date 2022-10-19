Путин: В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вводится режим военного положения

В четырех субъектах Российской Федерации введен режим военного положения. Это ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

«Ввести 20 октября 2022 года с ноля часов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение. Указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации незамедлительно будет направлен в Совет Федерации», – сказал Президент России.

Главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Соответствующий указ также сегодня подписан.

В приграничных регионах РФ вводится «средний уровень реагирования». Это касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. В этих районах будет усилены охрана общественного порядка, а также военных, важных государственных и специальных объектов.

Особый режим вводится на объектах транспорта, связи и коммуникаций.

В остальных регионах ЦФО и ЮФО - вводится уровень повышенной готовности, следует из указа Путина. Во всех регионах РФ, кроме центра и юга России, вводится режим «базовой готовности».

«Руководители субъектов РФ должны быть готовы принимать быстрые и выверенные решения, на всех уровнях власти требуется собранность», – заявил Президент России на заседании Совета безопасности РФ.