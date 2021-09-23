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23 сентября 2021  15:14

Путин встретится с главой Марий Эл в режиме видеоконференции

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков добавил, что на сегодня у Президента запланирован ряд аналогичных встреч по видеосвязи. «Сегодня день непубличной работы, обычная рутинная работа», — сказал представитель Кремля.

Самоизоляция, на которой Путин находится с 14 сентября, никак не влияет на рабочую активность Президента, сообщал ранее представителям СМИ Песков. 
 

#встреча #видеоконференция #Марий Эл #владимир путин #видеосвязь
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