Путин встретится с главой Марий Эл в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков добавил, что на сегодня у Президента запланирован ряд аналогичных встреч по видеосвязи. «Сегодня день непубличной работы, обычная рутинная работа», — сказал представитель Кремля.

Самоизоляция, на которой Путин находится с 14 сентября, никак не влияет на рабочую активность Президента, сообщал ранее представителям СМИ Песков.

