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Путин встретился с Рошалем, с которым обменялся рукопожатием на инаугурации
Президент России Владимир Путин встретился с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем. Сегодня на церемонии инаугурации глава государства обменялся с детским хирургом рукопожатием.
«Хочу Вам сказать, что Вы в прекрасной физической форме. Вы сегодня прошли марафон по лестнице без одышки» – заметил в начале встречи врач. Видео в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Он также спросил у главы государства о его самочувствии, на что Владимир Путин ответил положительно.
Напомним, сегодня Владимир Путин официально вступил в должность Президента России. Присягу российский лидер произнес в Кремле. На церемонии присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
UPD: Леонид Рошаль подарил главе государства книгу со своими философскими размышлениями, уточняет пресс-служба Кремля.
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