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СВО 20 февраля 2024 20:02

Путин вспомнил, как ему доложили о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки

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Президент России Владимир Путин встретился с главой Минобороны Сергеем Шойгу. На встрече обсуждалась ситуация вокруг Авдеевки, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что ему «аккуратно» и без прикрас докладывали об обстановке в городе.

По его мнению, украинское командование отдало приказ об отводе войск, когда уже «происходило это хаотичное бегство»: «Так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода».

Однако ситуация развивалась не так, как заявляли в Киеве.

Напомним, что утром 17 февраля командование ВСУ отдало приказ об оставлении Авдеевки, а ночью того же дня Минобороны отчиталось о полном взятии города под контроль России.

#Владимир Путин #Сергей Шойгу #Авдеевка
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