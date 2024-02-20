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Путин вспомнил, как ему доложили о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
Президент России Владимир Путин встретился с главой Минобороны Сергеем Шойгу. На встрече обсуждалась ситуация вокруг Авдеевки, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства заявил, что ему «аккуратно» и без прикрас докладывали об обстановке в городе.
По его мнению, украинское командование отдало приказ об отводе войск, когда уже «происходило это хаотичное бегство»: «Так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода».
Однако ситуация развивалась не так, как заявляли в Киеве.
Напомним, что утром 17 февраля командование ВСУ отдало приказ об оставлении Авдеевки, а ночью того же дня Минобороны отчиталось о полном взятии города под контроль России.
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