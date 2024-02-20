Путин вспомнил, как ему доложили о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки

Президент России Владимир Путин встретился с главой Минобороны Сергеем Шойгу. На встрече обсуждалась ситуация вокруг Авдеевки, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что ему «аккуратно» и без прикрас докладывали об обстановке в городе.

По его мнению, украинское командование отдало приказ об отводе войск, когда уже «происходило это хаотичное бегство»: «Так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода».

Однако ситуация развивалась не так, как заявляли в Киеве.

Напомним, что утром 17 февраля командование ВСУ отдало приказ об оставлении Авдеевки, а ночью того же дня Минобороны отчиталось о полном взятии города под контроль России.