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Путин: Все планы в послании Федеральному Собранию просчитаны и обеспечены финансированием
Все обозначенные в ходе послания Федеральному Собранию задачи обеспечены финансированием и должны быть выполнены. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на встрече со своими доверенными лицами как кандидат в президенты, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что граждане ждут реализации всего сказанного и того, что было обозначено в планах как приоритет.
«Так или иначе, все эти планы излoжены в послании президента Федеральному Сoбранию. Основные положения — они масштабные, главнoе, что они все просчитаны, обеспечены финансирoванием», — сказал Путин.
Говоря о прошедших президентских выборах, он отметил, что после таких мероприятий и «после такого результата, который свидетельствует о большом доверии граждан страны», впереди ожидает ответственная работа.
«Это возлагает, конечно, реально большую ответственность, — сказал глава государства. — Чувство ответственности многократно возрастает».
Он поручил обобщить и принять к исполнению обращения россиян в ходе выборов.
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