Путин поручил обобщить и принять к исполнению обращения россиян в ходе выборов

Предложения и обращения, поступившие в ходе избирательной кампании в предвыборный штаб кандидата в Президенты Владимира Путина, должны быть обобщены и приняты к исполнению. С таким поручением к доверенным лицам в ходе встречи обратился глава государства.

По его словам, в общей сложности в штаб поступило порядка 80 тысяч таких обращений. 40% из них состояли из слов поддержки в адрес кандидата, а около 60% содержали конкретные предложения по дальнейшей работе властей и организации их деятельности.

Путин подчеркнул, что такие обращения — это те задачи, реализацию которых россияне хотели бы увидеть в ближайшие шесть лет.

«Я очень вас прошу, насколько это возможно, обобщить все то, что вы услышали, и то, что получили от людей. Вот эта обратная связь — важный процесс созидательной работы. Только четко чувствуя, что происходит в обществе, можно вносить своевременные коррективы в те масштабные планы, которые были изложены в послании. И только таким образом можно добиваться конечного результата», — подчеркнул глава государства.

Он заверил, что полученная информация совместно с ОНФ будет принята к исполнению.

«Я со своей стороны обещаю, что нацелю на эту работу все исполнительные органы власти, конечно, буду обращаться и к депутатам Госдумы», — подытожил глава государства.

Трехдневные выборы Президента России проходили в стране с 15 по 17 марта. Официальные результаты Центризбирком планирует представить 21 марта. По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.