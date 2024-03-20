Путин: Мы пойдем по пути строительства новой России

Все цели, намеченные в послании Федеральному Собранию, просчитаны и обеспечены финансированием. Главная задача, стоящая перед руководством страны, состоит в строительстве новой России, повышении ее прочности и привлекательности во всех направлениях. Об этом на встрече с доверенными лицами заявил Президент Владимир Путин.

«Я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдем по этому пути созидания и строительства новой России во всех ее составляющих: в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике строительства нашего государства и его государственных институтов — в общем по всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу страну, нашу Родину еще более крепкой, привлекательной и эффективной», — обратился он к находящимся в зале.

Путин подчеркнул, что для этого есть все необходимое, включая волю самого российского народа. Он достаточно ярко проявил свое мнение в ходе избирательной кампании и ее результатах.

Однако для достижения даже для четко поставленных и финансово обеспеченных целей важны созидательный труд, инициатива и творческий подход, уверен глава государства.

«Все это вместе, уверен, и составляет цель нашей жизни, — резюмировал Президент. — <...> От совокупного результата каждого зависит результат страны в целом».

Трехдневные выборы Президента России проходили в стране с 15 по 17 марта. Официальные результаты Центризбирком планирует представить 21 марта. По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.