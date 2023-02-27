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Путин наградил американского актера Стивена Сигала Орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении американского актера, специального представителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала Орденом Дружбы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этой почетной награды американец был удостоен «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества», говорится в документе.
Напомним, Сигал был назначен специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США 31 июля 2018 года указом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он также состоял в российской политической партии «За правду» до ее объединения с партией «Справедливая Россия» 22 февраля 2021 года.
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