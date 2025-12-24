news_header_top
Культура 24 декабря 2025 18:36

Путин вручил Абдразакову нагрудный знак народного артиста РФ

Президент России Владимир Путин вручил оперному певцу, народному артисту РТ Ильдару Абдразакову нагрудный знак к званию «Народный артист РФ». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

О присвоении вокалисту звания народного артиста России стало известно в середине декабря. Он отмечен за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Церемония состоялась в Екатерининском зале Московского Кремля. Комментируя награждение деятелей культуры (в частности, пианист Денис Мацуев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени), российский лидер заметил: «Вы представляете разные жанры искусства, но всех вас роднит творческая востребованность, безусловное качество ваших работ и действительно всенародное признание».

Ильдар Абдразаков поблагодарил Владимира Путина за назначение художественным руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета – первого на Крымском полуострове.

«Благодарю вас за доверие возглавить Севастопольский театр оперы и балета. Это первый театр оперы и балета в Крыму, никогда еще не было театра оперы и балета в Крыму», – подчеркнул оперный певец (цитата по РИА Новости).

По словам Абдразакова, театр в Севастополе еще только строится, но несколько его постановок уже идут с большим успехом в разных городах России.

