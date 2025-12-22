Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Народный артист России и Татарстана Ильдар Абдразаков станет наставником нового сезона шоу «Голос». Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

В числе наставников будут также уже знакомые зрителям Владимир Пресняков и Пелагея, а также певица ANNA ASTI.

«Рад впервые стать наставником "Голоса". У нас столько талантливых певцов и этот проект дает им прекрасный шанс проявить себя и покорить сердца людей. С нетерпением жду встречи с уникальными голосами. Постараюсь передать весь свой опыт и энергию, чтобы помочь каждому участнику раскрыться как можно ярче», – отметил Абдразаков.

«Будем вместе творить музыку, заряжать зал и наслаждаться творческим процессом. Настроен на полную отдачу, серьезную работу и яркую атмосферу. Уверен, это будет незабываемо!» – добавил он.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта подчеркнул, что новая комбинация наставников необычная и интересная. Каждый из учителей представляет разные музыкальные направления, достиг высокой профессиональной востребованности и готов делиться опытом с участниками.

Кроме того, в пресс-службе канала сообщили, что к слепым прослушиваниям допущены 108 участников, в числе которых талантливые вокалисты из Казани и Бугульмы.

Ведущей нового сезона выступит Яна Чурикова.