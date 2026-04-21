Путин временно упростил правила ввоза товаров из ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин временно, чуть более чем на месяц, упростил порядок ввоза товаров из стран – членов Евразийского экономического союза для российских компаний и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Юридические лица и ИП получили право до 31 мая включительно ввозить продукцию без немедленного подтверждения статуса товара ЕАЭС и предварительной маркировки. В этот период подтверждать происхождение продукции и наносить необходимые знаки можно будет после фактического пересечения границы.

При этом ввезенные без подтверждения товары должны быть размещены на определенных таможенными органами складах временного хранения, где их необходимо будет промаркировать. Импортеры перед вводом продукции в оборот обязаны проинформировать Роспотребнадзор.

Льготы не распространяются на наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, а также на ряд товарных групп, перечисленных в документе.

В частности, по упрощенным правилам нельзя ввозить живых животных и живые растения, мясо, рыбу и ракообразных, молочную продукцию, яйца, мед, овощи, фрукты и орехи, кофе, чай и пряности, злаки, муку и крупы, животные и растительные жиры и масла, сахар и кондитерские изделия из него, какао и продукты из него, ряд других продуктов питания, алкогольные и безалкогольные напитки, уксус, табак и промышленные заменители табака, фармацевтическую продукцию, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички, оружие и боеприпасы.

Кроме того, запрещен ввоз без предварительной маркировки БПЛА, гаджетов («аппаратуры для передачи или приема голоса, изображений или др. данных»), провитаминов и витаминов, составов и зарядов для огнетушителей, ускорителей частиц, генераторов сигналов, парашютов, микроскопов, медицинских приборов и устройств, массажных аппаратов, ортопедических приспособлений, рентгеновских аппаратов, трехколесных велосипедов, самокатов, педальных автомобилей и аналогичных игрушек на колесах, а также некоторых других товаров.

Аналогичный режим вводился с 24 октября по 10 декабря прошлого, 2025 года для товаров, которые ввозили автотранспортом из Казахстана и Кыргызстана. Тогда причиной введения таможенных послаблений стали пробки, возникшие на российско-казахстанской границе.