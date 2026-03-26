Путин своим указом ограничил вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

В России будут введены ограничения на вывоз наличных рублей в страны – члены Евразийского экономического союза. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

Физические лица начиная с 1 апреля не смогут вывозить в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан наличную российскую валюту в сумме, превышающей эквивалент 100 тыс. американских долларов по официальному курсу Центробанка РФ на день вывоза.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз наличных рублей запрещен вообще, за исключением ряда международных аэропортов, перечень которых дополнительно утвердит Правительство России.

При этом обязательным условием станет наличие банковских выписок или иных документов, подтверждающих снятие средств со счетов физлиц, юрлиц и ИП.

Позднее, с 1 мая текущего года, окажется запрещен вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 граммов для всех категорий граждан и организаций.

Исключение предусмотрено для вывоза золота в страны ЕАЭС физлицами, юрлицами и ИП и в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, только физлицами, если он осуществляется через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивостока (Кневичи) при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.

Кроме того, юрлица и ИП смогут вывозить золото за пределы ЕАЭС без ограничений по массе при соблюдении установленных процедур.

Все упомянутые выше ограничения не распространяются на кредитные организации. Необходимость их введения в тексте указа обосновывается «защитой национальной безопасности и национальных интересов», а также «обеспечения <...> финансовой стабильности».