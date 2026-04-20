Путин подписал указ об отсрочке уплаты НДС для импортеров до июня 2027 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении эксперимента по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров для ряда импортеров до 30 июня 2027 года, следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

Согласно указу «О дополнительных мерах по повышению устойчивости развития российской экономики», принятому для стимулирования предпринимательства и совершенствования практики применения института уполномоченного экономического оператора, отсрочка будет предоставляться на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров. Проценты за отсрочку взиматься не будут.

Участниками эксперимента признаются юридические лица, включенные в реестр уполномоченных экономических операторов или в перечень системообразующих организаций российской экономики, в отношении которых принято решение о предоставлении отсрочки.

Компании, желающие принять участие в эксперименте, должны соответствовать ряду критериев: применение общего режима налогообложения, отсутствие задолженностей по таможенным платежам, пошлинам, процентам и пеням, а также неуплаченных административных штрафов и производств о банкротстве в арбитражном суде. Кроме того, в отношении руководителей не должно быть возбужденных уголовных дел, предварительное расследование по которым отнесено к таможенным органам. Также в перечень критериев вошли участие компании в эксперименте по таможенному мониторингу и наличие обеспечения по уплате НДС в виде денежного залога или банковской гарантии.

Заявление о предоставлении отсрочки подается в Федеральную таможенную службу в электронном формате.

Минэкономразвития поручено предоставить ФТС перечень системообразующих организаций. Минфину дано право давать разъяснения по вопросам применения указа, а также совместно с ФТС поручено до 30 августа 2027 года предоставить доклад об итогах эксперимента. Указ вступает в силу со дня подписания.