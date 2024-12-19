Путин впервые прокомментировал убийство генерала Кириллова

Убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова было совершено общеопасным способом. Об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой ежегодной пресс-конференцией.

«Убийство генерала Кириллова является терактом, который совершили власти Украины», — заявил глава российского государства. По его словам, «режим в Киеве» неоднократно совершал такие преступления.

«И в Курской области, где расстреливали мирных граждан, и на других территориях России. Убивали журналистов, ваших коллег! Устраивали теракты. Мы ни разу не слышали от западного журналистского корпуса осуждения подобных терактов», — добавил Президент РФ.

Утром во вторник, 17 декабря, стало известно о гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который возглавлял Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Инцидент произошел в Москве на Рязанском проспекте, взрыв прогремел рядом со входом в многоквартирный дом. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. В СК заявили, что бомбу поместили в самокат. Устройство было начинено поражающими элементами, мощность взрыва составила около 300 граммов тротила.