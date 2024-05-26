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Путин возложил венок к монументу Независимости в Узбекистане
Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетили парк «Новый Узбекистан», сообщается в телеграм-канале пресс-службы Кремля.
Отмечается, что российский лидер возложил венок к монументу Независимости, который находится на территории парка. Также лидеры осмотрели барельеф, посвященный истории Узбекистана, и информационные стенды, на которых размещена информация о проектах республики.
Напомним, что государственный визит Президента России продлится два дня. О том, какие мероприятия запланированы в графике главы государства на следующую неделю, ранее рассказал «Татар-информ».
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