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Новую неделю Владимир Путин начнет в Узбекистане
Новую неделю Президент России Владимир Путин начнет в Узбекистане. Государственный визит состоится сегодня, а в понедельник запланировано продолжение переговоров. Недельный график главы государства был озвучен в передаче «Москва. Кремль. Путин» — отрывок в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Он напомнил, что предыдущие переговоры Путина с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым прошли в Москве две недели назад.
Далее Президент России проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Запланировано продолжение работы с регионами — в течение следующих семи дней глава государства проведет несколько встреч с губернаторами.
Еще одно мероприятие, ожидающееся на следующей неделе, — встреча с многодетными семьями. Напомним, что 2024-й в России объявлен Годом семьи.
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