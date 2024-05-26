Новую неделю Владимир Путин начнет в Узбекистане

Новую неделю Президент России Владимир Путин начнет в Узбекистане. Государственный визит состоится сегодня, а в понедельник запланировано продолжение переговоров. Недельный график главы государства был озвучен в передаче «Москва. Кремль. Путин» — отрывок в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Он напомнил, что предыдущие переговоры Путина с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым прошли в Москве две недели назад.

Далее Президент России проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Запланировано продолжение работы с регионами — в течение следующих семи дней глава государства проведет несколько встреч с губернаторами.

Еще одно мероприятие, ожидающееся на следующей неделе, — встреча с многодетными семьями. Напомним, что 2024-й в России объявлен Годом семьи.