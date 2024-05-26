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Политика 26 мая 2024 18:39

Путин прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан

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Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ташкент, сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках двухдневной поездки глава государства проведет переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры планируют обсудить российско-узбекистанские отношения и перспективы их развития, обменяться мнением по актуальным вопросам региональной повестки.

Также планируется участие в первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана. Итогом станет подписание ряда документов.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, какие мероприятия запланированы в графике Президента России на следующей неделе.

#Владимир Путин #Узбекистан
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