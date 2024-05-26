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Путин прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ташкент, сообщает пресс-служба Кремля.
В рамках двухдневной поездки глава государства проведет переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры планируют обсудить российско-узбекистанские отношения и перспективы их развития, обменяться мнением по актуальным вопросам региональной повестки.
Также планируется участие в первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана. Итогом станет подписание ряда документов.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, какие мероприятия запланированы в графике Президента России на следующей неделе.
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