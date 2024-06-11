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Политика 11 июня 2024 23:28

Путин включил Белоусова в состав Совета безопасности РФ

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Путин включил Белоусова в состав Совета безопасности РФ
Андрей Белоусов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин включил нового министра обороны страны Андрея Белоусова в состав постоянных членов Совета безопасности РФ. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

При этом бывший ранее секретарем Совета безопасности Николай Патрушев остается его постоянным членом как помощник Президента РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экс-секретарь Совбеза на посту помощника главы государства будет курировать вопросы кораблестроения.

Upd. (23.36): Другим указом главы государства в состав Военно-промышленной комиссии РФ включены министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр обороны Андрей Белоусов и помощник Президента Алексей Дюмин.

Членами комиссии остались занявшие новые посты Денис Мантуров и Сергей Шойгу (последний теперь стал еще и заместителем председателя этой структуры). Вместе с тем из нее исключен Николай Патрушев.

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#Владимир Путин #совет безопасности рф #андрей белоусов #Николай Патрушев
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