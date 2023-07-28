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Россия и Африка согласовали декларацию по итогам второго саммита
Президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита «Россия – Африка». Также утвержден план действий форума партнерства «Россия – Африка» на 2023-2026 годы и несколько других документов.
Путин высоко оценил итоги саммита, отметив, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства.
«Мы поработали не зря, в деловом и действительно конструктивном ключе, в традиционно свойственной российско-африканскому сотрудничеству атмосфере взаимопонимания и, я хочу подчеркнуть, доверия и искренней дружбы», – цитирует его ТАСС.
В подготовленных документах содержатся положения о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности и укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, отметил Президент РФ.
Напомним, сегодня завершается второй, последний день второго саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.
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