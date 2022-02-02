Путин в разговоре с Джонсоном обвинил Украину в саботаже Минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о ситуации вокруг Украины и предложенных Россией гарантиях безопасности.

«Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», — отмечает пресс-служба Кремля, отдельно подчеркивая российское понимание конфликта в Донбассе как гражданского.

При этом Путин заявил, что власти Украины занимаются «хроническим саботажем» Минских договоренностей. Он также упомянул неготовность НАТО «адекватно реагировать» на обоснованные российские озабоченности.

В ссылках Североатлантического альянса на принципиальный для блока характер политики «открытых дверей» Президент России увидел противоречие с «принципом неделимости безопасности».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что причиной переноса переговоров мог стать скандал, разразившийся после опубликованного доклада о вечеринках, которые проходили в резиденции Премьера Британии на Даунинг-стрит во время локдауна.

Накануне Борис Джонсон и Президент Украины Владимир Зеленский предупредили, что возможное полномасштабное вторжение России на украинскую территорию станет «крупной стратегической ошибкой».