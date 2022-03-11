Путин: В отраслях, где раньше вводились антироссийские санкции, все работает

Сейчас по экономике России наносится массированный удар, однако по тем направлениям, где уже ранее вводились санкции, все работает. Поэтому можно сказать, что наступает время возможностей для укрепления технологического суверенитета. Такое мнение на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко высказал Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Но вот практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на одном технологическом уровне. И это все работает», — заявил глава государства.

Он согласился с Александром Лукашенко в том, что введение санкций является временем возможностей, которое позволит двигаться в направлении укрепления технологического, экономического суверенитета двух стран.

Президент России выразил уверенность в том, что Союзное государство пройдет через эти трудности и приобретет больше компетенций и возможностей чувствовать себя независимыми.

23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции. Ограничения были введены и в отношении Беларуси.