Лукашенко назвал санкции Запада против России и Беларуси свинством

Санкции западных стран против России и Беларуси являются нелегитимными. Об этом на встрече с коллегой Владимиром Путиным заявил белорусский Президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Мы всегда были под санкциями, а сегодня они более масштабные, но мы к этому свинству Запада привыкли. Почему свинству, потому что все это нелегитимно, это все незаконно в нарушение всех международных соглашений», – заявил глава белорусского государства.

Он также назвал введение рестрикций временем возможностей для двух стран и подчеркнул, что на сегодняшний день не стоит вопрос, переживут ли РФ и Беларусь санкции.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.