Путин заявил, что Россия и Беларусь пройдут через все трудности

Вместе Россия и Беларусь пройдут через все трудности, связанные с ограничениями со стороны Запада, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что за рубежом много раз принимались попытки ограничить развитие Союзного государства путем введения различных санкций.

«Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, — сказал он во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. — В конечном итоге пойдет на пользу, как это было в предыдущие годы».

Путин также пообещал проинформировать коллегу о ситуации на Украине, где 24 февраля была развернута специальная военная операция.

«Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всем этом поподробнее», – сказал глава российского государства.