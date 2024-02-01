Путин: В ближайшие десятилетия человечеству никуда не деться от газа и нефти

Фото: пресс-служба Кремля

В ближайшие десятилетия человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики – «это медицинский факт». Об этом Президент России Владимир Путин сказал на открытии сети современных кампусов, в том числе Высшей школы нефти в Альметьевске.

«Что бы ни говорили про углеводороды, что бы ни говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии, – а это надо делать, и мы в России этим занимаемся и без всякого сомнения будем делать это дальше, – но от углеводородной энергетики – конечно, ее тоже нужно облагораживать, нужно думать о том, чтобы она была максимально чистой, – в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», – сказал глава государства.

Свою точку зрения на эту тему Президент изложил после того, как пообщался со студентом Высшей школы нефти Камилем. Путин попросил молодого человека поделиться впечатлениями касательно новых возможностей вуза, а затем спросил, почему он выбрал это направление.

Напомним, в церемонии открытия сети новых университетских кампусов также принимал участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.